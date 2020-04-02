Карантин разом із Гарі Потером. Роулінг запустила безкоштовний портал

Завантажте мобільний додаток сайту

Британська письменниця Джоан Роулінг запустила безкоштовний розважальний портал «Гаррі Поттер вдома» (Harry Potter At Home) для дітей, які зараз перебувають на карантині через поширення пандемії коронавірусу COVID-19 у світі, повідомляє NNS .

Про це вона повідомила у Twitter.

«Батькам, вчителям та опікунам, які стежать за тим, щоб діти розважалися, і намагаються їх чимось зацікавити, на карантині може знадобитися трохи магії, тому я із задоволенням запускаю Harry Potter At Home», — написала автор серії книг про Гаррі Поттера.

На відвідувачів порталу чекають різноманітні інтерактивні завдання, майстер-класи, головоломки, загадки, вікторини тощо.