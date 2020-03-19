Места в автомобиле, где не следует использовать WD-40

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Состав под названием WD-40 может быть очень полезным в хозяйстве и в автомобиле. Тем не менее, существуют некоторые способы применения «ведешки», которые точно никогда не стоит применять. В противном случае есть не маленький шанс набедокурить настолько, что автомобиль просто перестанет нормально функционировать.

Об этом пишет NNS со ссылкой на портал novate.

Удалить битум

Стоит сразу отметить, что смазка WD-40 действительно достаточно хорошо удаляет битум с разных поверхностей, в том числе с кузова машины. Однако, не стоит применять ее для решения данного вопроса. Почему? Хотя бы потому, что после подобного применения придется сразу же решать еще одну проблему, а именно – думать, как удалить смазку с лакокрасочного покрытия.

Особенно все это касается очистки фар при помощи WD-40. Несмотря на то, что поначалу смазка может существенно улучшить характеристики техники, уже спустя непродолжительное время она окажет строго обратный эффект.

Обработать дверной замок

Некоторые автомобилисты на просторах интернета также рекомендуют использовать данную смазку для защиты замков от замерзания в зимний период. На самом деле WD-40 оказывает строго обратный эффект на замок. Дело в том, что данный химический состав не обладает свойствами устойчивости к морозу. В результате залита в замок смазка может усугубить ситуацию и даже стать причиной его выхода из строя.

Смазать дворники

Точно не стоит наносить WD-40 на стеклоочистители. Некоторые неопытные или недобросовестные автомобилисты настоятельно рекомендуют так делать, чтобы смазать резину. Проблема заключается в том, что с дворников «ведешка» неизбежно попадет на стекло, а это значит, что состав неизбежно приведет к радикальному ухудшению обзорности.

Нанести на стекла

Как уже было отмечено в предыдущем пункте, попадание WD-40 на стекло – это далеко не то, что может себе позволить водитель. Что уж говорить о том, чтобы нанести смазку на стекло самостоятельно. Безусловно, «ведешка» обладает просто превосходными водоотталкивающими свойствами и действительно могла бы быть полезна на стекле, если бы не снижала его прозрачность за счет содержания в своем составе минеральных добавок.

«Прочая самодеятельность»

Каких только советов о WD-40 на просторах интернета не найдешь. Многие из них настоящая техно-ересь. Куда важнее (и страшнее) то, что отдельные «не товарищи» советуют применять состав для обработки пластиковых элементов в салоне автомобиля. Учитывая состав смеси, нужно ли говорить о том, что дышать парами смазки – это не самое лучшее решение? Поэтому стоит применять WD-40 только при строгом соблюдении инструкции.