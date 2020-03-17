Євро-2020 не відбудеться через коронавірус

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Євро-2020 не проводитимуть у зв’язку з коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.

Згідно інформації, отриманої NNS , ЄФА переніс турнір.

17 березня Виконавчий комітет УЄФА після відеозустрічі з представниками клубів та футбольних асоціацій ухвалив рішення про перенесення фінального турніру Євро-2020 на 2021 рік.

Турнір відбудеться 11 червня - 11 липня 2021 року. Про це повідомив Норвезький футбольний союз.