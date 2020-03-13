Вещи, которые нельзя давать в долг, если не хотите навлечь беду (для тех, кто верит)

Завантажте мобільний додаток сайту

Многие любят насмехаться над народными приметами. Но не стоит быть таким беспечным. Ведь эти наблюдения и мудрость не даром передавались из поколения в поколение. Поэтому к некоторым приметам следует отнестись с особым уважением, если не хотите навлечь на себя беду.

Об этом NNS узнал из материала на сайте womoninred.

Все мы любим приходить на выручку друг другу и время от времени одалживать знакомым некоторые вещи. Но есть запретный список вещей, которые не стоит брать и давать в долг.

Наверное, это самый распространённый продукт, который мы привыкли одалживать друг у друга. Но недаром соль издавна считается магическим продуктом, способным повлиять на судьбу человека. Одалживая соль вы рискуете потерять свою удачу, навлечь болезни и рассориться с близкими.

Посуда

Посуда также имеет свойство накапливать в себе энергетику дома. И если атмосфера в доме скажем не очень, то и ничего хорошего новым владельцам ждать не стоит.

Одежда

Меняться с другими своими нарядами также не стоит. Вы можете перенять на себя проблемы другого человека. Особенно это касается обуви. Если вы собираетесь некоторое время носить вещь, которая ранее принадлежала другому, то её следует выстирать в соляном растворе, чтобы очистить её от чужой энергетики.

Украшения

Украшения имеют свойство накапливать энергетику человека. А она далеко не всегда положительная. Нет ничего плохого в том, если украшение одолжит бабушка своей внучке на свидание. Это только защитит девушку от невзгод. А вот подружкам давать украшения на временное пользование не стоит. Особенно это касается драгоценных металлов, а также горного хрусталя, алмаза.

Метла, веник

Вы удивитесь, но метлу или веник также часто одалживают. А этот предмет не доложен покидать территорию дома или участка. Если давать кому-то веник на временное пользование, то значит навлечь на себя финансовые проблемы и беспорядок в делах. Отдавать метлу можно лишь безвозмездно и если она вам больше не нужна.