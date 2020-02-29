Високосный год: что нельзя делать 29 февраля

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29 февраля – праздник святого Касьяна в народном календаре. Бывает он лишь в четыре года. Но некоторые считают, что этого слишком много: мол, бед за один день случается столько, что потом не то что четыре – а десять лет разгребаешь, пишет NNS со ссілкой на Главред.

Сам високосный год уже считается годом различных эпидемий (привет коронавирусу), войн (здравствуй, военное положение в Турции) и прочих несчастий. А День Касьяна – как бы апогей этого года.

В этот день наши предки старались проспать до обеда – чтобы "переспать" как можно больше плохого дня. А если и просыпались раньше, то минимум до восхода солнца на улицу и носа не казали.

О работе в этот день и вовсе речи не шло: любое начатое в Касьянов день дело считалось заранее обреченным на провал.

Плохо, если в ночь на Касьяна приснилось что-то дурное: такие сны, по поверью, сбываются очень быстро.

29 февраля – что нельзя делать

В этот день стоит одеться в черное (или максимально темного цвета одежду), помолиться и постараться провести день максимально спокойно и без негатива, советуют люди.

На ночь никого постороннего в дом старались не пускать: мол, если оставить кого-то ночевать – это к болезни.

По народному календарю, 29 февраля – Касьян Високос или Касьян Грозный.

29 февраля – праздник церковный

Православный праздник 29 февраля – Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.

Поста пока нет, но мясо есть уже нельзя – идет Масленичная неделя.

29 февраля – приметы

Есть такие приметы 29 февраля на погоду:

туман или снег – к доброму урожаю;

деревья в лесу трещат – к морозу, шуршат – к оттепели;

не лает собака и/или петух не запел – к страшной болезни.

29 февраля – что нельзя делать, а что нужно

По народным приметам, День Касьяна – самый страшный в году. А ведь и сам високосный год считается годом мора, эпидемий и всяческих несчастий.

Святому Касьяну, по преданию, подчиняются все ветры. Считалось, что с ними может прийти чума и холера.

На Касьяна люди старались вообще лишний раз из дому не выходить, особенно до рассвета. Люди старались подольше поспать – чтобы "переспать" злое время. При этом сны, которые снятся на 29 февраля, по поверью, сбываются быстро.

Никто не работал, ведь любое начатое сегодня дело считалось заранее обреченным на провал.

Чтобы обернуть негатив дня на удачу – на рассвете читают особый заговор.

Четыре темные свечи расставляют на монеты и лицом к окну трижды шепотом читают заговор:

"Солнце красное встало, Касьяна к помощи призвало, сегодня день непростой – удачу даст с собой. Магией високосной зазываю и добра желаю!"

После чего полагается открыть окно, чтоб впустить удачу от Касьяна, а свечи не трогать, пока те не догорят.

По народным поверьям, 29 февраля нельзя: