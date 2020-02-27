7 речей, які необхідно придбати цієї весни (фото)

- 27 лют. 2020
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Весна настане вже через кілька днів і настав час оновити свій гардероб. Vogue.ua зібрав 7 трендових речей, які необхідно придбати в сезоні весна-літо 2020, інформує NNS.
Романтична сукня з оборками
2019 року всі божеволіли від суконь у велику сітку, нібито зв'язаних улюбленою бабусею, а 2020-го всі мріятимуть про придбання повітряних суконь з невагомими оборками та різними рюшами. Досить поглянути на колекції Erdem, Roksanda і Valentino, і все стане зрозуміло.
Roksanda
Valentino
Erdem
Шкіряна спідниця
На особливу увагу в новому сезоні заслуговують спідниці, виконані зі шкіри. Настав час забути про напів прозору модель і зробити ставку на стильну шкіряну спідницю з глибоким розрізом біля стегна як у Gucci, спідницю-олівець Givenchy або варіант карамельного відтінку на запах Tod's.
Gucci
Givenchy
Tod's
Тренч незвичного крою
Незважаючи на те, що класичний бежевий тренч вважається основою гардероба, час внести трішки деконструкції і кольору для весняного настрою. Sacai пропонують болотний тренч з цікавою зав'язкою під грудьми замість пояса, Tibi показали атласну блакитну модель і навіть британці Burberry крім класичних варіантів зробили ставку на комбіновані моделі.
Burberry
Sacai
Tibi
Босоніжки з квадратним носиком
У сезоні весна-літо 2020 всі дизайнери одноголосно заявили про необхідність придбання босоніжок з квадратним носиком. Тому прибираємо на далекі полиці моделі з гострими і круглими носиками і купуємо взуття з квадратним або прямокутним мисом, родом з 1990-х років. Взуття Tibi, Sies Marjan і Staud — буде найкращим рішенням.
Tibi
Sies Marjan
Staud
Джинси з помітним переднім швом
Якщо минулого сезону всі «ганялися» за джинсами-карґо з великою кількістю функціональних кишень, то тепер вішлист модниць очолюють широкі джинси з помітним переднім швом. Найвдаліші пари можна знайти в колекціях Stella McCartney, Versace і Ulla Johnson.
Stella McCartney
Versace
Ulla Johnson
Речі класичного синього відтінку
Яскрава фуксія здає свої позиції цієї весни і передає естафету першості відтінку Classic Blue, який експерти інституту Pantone вибрали головним кольором 2020 року. Класичний синій відтінок має однаково привабливий вигляд як у повсякденному образі, так і у вигляді вечірнього вбрання. Так, плісирована сукня Balmain гідна виходу на червону доріжку, мініспідниця і гольф Salvatore Ferragamo — для щоденних справ, а струмлива спідниця максі Ryan Roche — для романтичного побачення.
Balmain
Salvatore Ferragamo
Ryan Roche
Мотузковий пояс
Мотузкові пояси цієї весни витісняють великі ремені в стилі 1980-х років. За допомогою ременя-мотузки можна підкреслити лінію талії, як це роблять Christian Dior, доповнити бавовняну сукню, зав'язавши пояс на розслаблений вузол за прикладом Valentino, або додати контрасту в стилі Isabel Marant.
Christian Dior
Valentino
Isabel Marant
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