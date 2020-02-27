7 речей, які необхідно придбати цієї весни (фото)

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Весна настане вже через кілька днів і настав час оновити свій гардероб. Vogue.ua зібрав 7 трендових речей, які необхідно придбати в сезоні весна-літо 2020, інформує NNS.

Романтична сукня з оборками

2019 року всі божеволіли від суконь у велику сітку, нібито зв'язаних улюбленою бабусею, а 2020-го всі мріятимуть про придбання повітряних суконь з невагомими оборками та різними рюшами. Досить поглянути на колекції Erdem, Roksanda і Valentino, і все стане зрозуміло.

Roksanda

Valentino

Erdem

Шкіряна спідниця

На особливу увагу в новому сезоні заслуговують спідниці, виконані зі шкіри. Настав час забути про напів прозору модель і зробити ставку на стильну шкіряну спідницю з глибоким розрізом біля стегна як у Gucci, спідницю-олівець Givenchy або варіант карамельного відтінку на запах Tod's.

Gucci

Givenchy

Tod's

Тренч незвичного крою

Незважаючи на те, що класичний бежевий тренч вважається основою гардероба, час внести трішки деконструкції і кольору для весняного настрою. Sacai пропонують болотний тренч з цікавою зав'язкою під грудьми замість пояса, Tibi показали атласну блакитну модель і навіть британці Burberry крім класичних варіантів зробили ставку на комбіновані моделі.

Burberry

Sacai

Tibi

Босоніжки з квадратним носиком

У сезоні весна-літо 2020 всі дизайнери одноголосно заявили про необхідність придбання босоніжок з квадратним носиком. Тому прибираємо на далекі полиці моделі з гострими і круглими носиками і купуємо взуття з квадратним або прямокутним мисом, родом з 1990-х років. Взуття Tibi, Sies Marjan і Staud — буде найкращим рішенням.

Tibi

Sies Marjan

Staud

Джинси з помітним переднім швом

Якщо минулого сезону всі «ганялися» за джинсами-карґо з великою кількістю функціональних кишень, то тепер вішлист модниць очолюють широкі джинси з помітним переднім швом. Найвдаліші пари можна знайти в колекціях Stella McCartney, Versace і Ulla Johnson.

Stella McCartney

Versace

Ulla Johnson

Речі класичного синього відтінку

Яскрава фуксія здає свої позиції цієї весни і передає естафету першості відтінку Classic Blue, який експерти інституту Pantone вибрали головним кольором 2020 року. Класичний синій відтінок має однаково привабливий вигляд як у повсякденному образі, так і у вигляді вечірнього вбрання. Так, плісирована сукня Balmain гідна виходу на червону доріжку, мініспідниця і гольф Salvatore Ferragamo — для щоденних справ, а струмлива спідниця максі Ryan Roche — для романтичного побачення.

Balmain

Salvatore Ferragamo

Ryan Roche

Мотузковий пояс

Мотузкові пояси цієї весни витісняють великі ремені в стилі 1980-х років. За допомогою ременя-мотузки можна підкреслити лінію талії, як це роблять Christian Dior, доповнити бавовняну сукню, зав'язавши пояс на розслаблений вузол за прикладом Valentino, або додати контрасту в стилі Isabel Marant.

Christian Dior

Valentino

Isabel Marant