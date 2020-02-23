23 февраля. Со слезами на глазах – всемирный день стерилизации

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Этот день отмечают по-разному. Многие его совсем не отмечают. Для одних этот день является днем со слезами на глазах. Для других это день битвы, для третьих — день независимости.

23 февраля - 54-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 311 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 23 февраля 2020

В этот день мир празднует Международный день стерилизации животных.

В Италии отмечают Битву апельсинов, в США - День бананового хлеба, День маффинов, День игры в теннис, День керлинга, в Таджикистане - День создания Вооруженных сил, в Брунее - День независимости, в Гайане - День республики.

Памятные даты 23 февраля, годовщины и события

В 1874 году английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую назвал «Sphairistike», ныне известную как теннис. В 1893 году немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.

В 1903 году Куба передала США базу Гуантанамо в вечную аренду.

В 1905 году в Чикаго юрист Поль Перси Харрис основал первый в мире «Клуб Ротари». Сейчас это - международное сообщество. Основная цель - объединение профессионалов и бизнесменов для осуществления гуманитарных проектов, развития высоких этических стандартов в профессиональной сфере.

В 1941 году впервые был получен плутоний.

В 1947 году была основана Международная организация по стандартизации (ISO).

В 1953 году в Англии были амнистированы 14 тысяч дезертиров Второй мировой войны. В 1993 году был создан язык программирования Ruby.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 февраля чтит память святых Прохора и Харлампия. Считалось, что в этот день солнце начинает подниматься высоко над горизонтом, а морозы помалу отступают. По народной примете, если класть в этот день деньги на кухонный стол, то их в жизни значительно прибавится.

Что сегодня нельзя делать

В этот день мужчинам нельзя работать или что-то планировать – все ожидания могут разрушиться. Еще нельзя брать в долг деньги и носить черные вещи.

Приметы на 23 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

безоблачное небо

лето будет с дождями;

морозный день

март будет теплым;

ясная луна

в марте будут грозы.

23 февраля именины

Именины у Порфирия, Анны, Валентины, Геннадия, Антона, Василия, Галины, Семена, Петра, Григория, Аркадия, Ивана, Карпа и Германа.