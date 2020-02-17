Ракета Маска вынесла в космос 60 спутников: захватывающее зрелище

17 лют. 2020
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Добавим, в этот раз Falcon 9 стартовала с 15,5 тоннами груза. Запуск этой ракеты ранее дважды переносили. Сначала из-за погодных условий, потом для дополнительной проверки работы клапана второй ступени.

Это уже пятая группа спутников, которую SpaceX выводит на орбиту. С ней число аппаратов Starlink в космосе составит 300 штук.

Для этой многоразовой первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 это стало четвертым полетом.

Добавим: Starlink – спутниковая интернет-сеть следующего поколения. Предполагается, что она будет способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.

SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.


Автор: Администратор

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