Ракета Маска вынесла в космос 60 спутников: захватывающее зрелище

- 17 лют. 2020
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Добавим, в этот раз Falcon 9 стартовала с 15,5 тоннами груза. Запуск этой ракеты ранее дважды переносили. Сначала из-за погодных условий, потом для дополнительной проверки работы клапана второй ступени.
Это уже пятая группа спутников, которую SpaceX выводит на орбиту. С ней число аппаратов Starlink в космосе составит 300 штук.
Для этой многоразовой первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 это стало четвертым полетом.
Добавим: Starlink – спутниковая интернет-сеть следующего поколения. Предполагается, что она будет способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.
SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
Liftoff! pic.twitter.com/vTMGhpgVIQ— SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020
Fairing deploy pic.twitter.com/6BfTifgkDD— SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB— SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020
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