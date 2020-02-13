Американець готовий заплатити $25 тис. людині, яка знайде йому дівчину (відео)

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Джефф Гебхарт, 47-річний житель містечка Прері-Вілледж, штат Канзас, США, готовий заплатити $25 тис. людині, яка знайде йому дівчину. Але, звичайно ж, є кілька умов.

Про те, які умови цієї акції, NNS дізнався від журналістів «НВ» Чоловік розчарувався в традиційних методах знайомства, ще більше він уникає знайомств через інтернет. Тому він вирішив діяти інакше.

6 місяців Гебхарт розробляв свій проект, поки нарешті не запустив свій власний сайт знайомств. Познайомитися там можна тільки з ним — на сайті чоловік описав себе, своє життя, прикріпив відгуки друзів і навіть записав двохвилинне відео з подробицями «акції».

Гебхарт неодружений, але у нього було кілька тривалих стосунків, пише CBS News. Дітей у нього немає, але є «улюблене щеня» на ім'я Гунер.

Крім $25 тис., які отримає людина, що знайде йому дівчину, ще стільки ж чоловік перерахує благодійній організації або на рахунок притулку для собак.

При цьому, щасливчик не зможе отримати всі гроші відразу. 25 тисяч будуть розбиті на 5 щорічних платежів по $5 тис. — перший з них він отримає, після першої річниці Гебхарта і його нової дівчини. І так щороку.

Наприклад, якщо після двох років стосунків вони розійдуться, щасливчик отримає лише $10 тис. Окремо уточнюється, що самі дівчата не отримують ніяких грошей.

Також всі дівчата, що захочуть стосунків, не потраплять відразу на обід або в кіно — вони повинні пройти опитування на сайті, щоб Джефф міг зрозуміти, чи є у стосунків шанси.

«Я не дивлюся на фотографії, але якщо вони пройдуть це випробування — я буду знати, що вони — мої ідеальні кандидатки», — розповідає Гебхарт.

Він упевнений, що це не самий простий і зручний спосіб завести відносини, але сподівається, що такий підхід виправдає себе.