Как открыть бутылку вина за 5 секунд без штопора (видео)

- 08 лют. 2020
- 223
Завантажте мобільний додаток сайту
Многие из нас оказывались в практически безвыходной ситуации, когда необходимо было открыть бутылку вина, а штопора как назло в доме не оказалось.
Конечно же, можно попытаться откупорить бутылку и при помощи ножа или ключей, или попытаться протолкнуть пробку в бутылку, но, как правило, такие попытки заканчиваются испорченной пробкой и все еще закупоренной бутылкой.
Как открыть бутылку вина за 5 секунд без штопора. Это полезное видео научит открывать бутылку вина всего за 5 секунд при помощи… ботинка.
Воспользуйтесь ботинком! Это действительно гениальный совет!
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!