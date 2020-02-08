Как открыть бутылку вина за 5 секунд без штопора (видео)

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Многие из нас оказывались в практически безвыходной ситуации, когда необходимо было открыть бутылку вина, а штопора как назло в доме не оказалось.

Конечно же, можно попытаться откупорить бутылку и при помощи ножа или ключей, или попытаться протолкнуть пробку в бутылку, но, как правило, такие попытки заканчиваются испорченной пробкой и все еще закупоренной бутылкой.

Как открыть бутылку вина за 5 секунд без штопора. Это полезное видео научит открывать бутылку вина всего за 5 секунд при помощи… ботинка.

Воспользуйтесь ботинком! Это действительно гениальный совет!