Удалить немедленно: на Android обнаружили опасный софт

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Несмотря на старания Google обеспечить безопасность пользователей Android встраиванием антивируса в Google Play и более тщательной модерацией, недобросовестные разработчики все равно находят лазейки и добавляют вредоносный код в бесплатные приложения, маскирующиеся под полезные утилиты.

Одним из таких вредителей оказался китайский разработчик Shenzhen HAWK, приложения которого пытаются получить доступ к важным функциям смартфона, сообщают эксперты из VPNPro.

В Google Play обнаружили 24 приложения от этого разработчика. Суммарно их скачали больше 382 миллионов раз. Некоторые из этих приложений отправляют собирают слишком много данных об устройстве и передают их на удаленные сервера в Китае, передает segodnya.ua.

Вредоносные приложения требуют доступ к функциям смартфона, которые не связаны с возможностями программы, что заставило задуматься опытных пользователей и написать жалобу в Google. К примеру, антивирус Virus Cleaner 2019 требует доступ к камере смартфона, хотя подобного функционала у приложения нет, при этом его скачали 100 миллионов раз.

Список опасных приложений от китайского разработчика Shenzhen HAWK



Фото: Anandtech

12 из 24 приложений требуют доступ к точному местоположению смартфона через GPS и мобильные сети и собирают информацию из контактов и списка звонков. Еще два приложения требуют доступ к функции звонков в смартфоне — программа сможет позвонить на любой номер без необходимости открывать приложение "телефон".