Координатор інтимних сцен - у Голлівуді з’явилася нова професія

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Гільдія акторів змінила правила зйомок інтимних сцен. Про це повідомляє Іnspired з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що тепер на знімальному майданчику повинен бути присутній спеціальний координатор, який взаємодіятиме з актором сам на сам.

Документ, який опублікувала Гільдія, має на меті припинити домагання й неналежну поведінку акторів й режисерів.

Координатори інтимних сцен будуть присутні не лише на зйомках, а й на репетиціях, щоб слідкувати за виконанням умов договору.

«Ці люди — професіонали, які допоможуть акторам і знімальній групі з комфортом знімати делікатні сцени, у яких треба роздягатися або симулювати статевий акт. Таким способом актори зможуть продовжувати працювати в ритмі, який найбільше підходить їхній творчій натурі, і водночас зберігати свою людську й професійну гідність», − йдеться в заяві Гільдії.

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