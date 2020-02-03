20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые выглядят сочнее некуда

- 03 лют. 2020
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Фестиваль бодиарта в Экваториальной Гвинее — праздник красок и творчества, в котором в 2019 году поучаствовали художники из самой Экваториальной Гвинеи и ещё 18 стран мира.
Все модели — местные парни и девушки, которых раскрашивают приглашённые мастера, а фотографы устраивают им съёмки в новых образах. Несмотря на то, что многие впервые позировали в качестве моделей для бодиарта, работы и снимки получились чертовски сочными и атмосферными!
В фестивале участвовали художники со всего мира
1. И вот их работы
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