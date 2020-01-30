Мужчина выпрыгнул из самолета без парашюта с высоты более 7 километров (видео)

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Люк Айкинс выпрыгнул из самолета на высоте 7,6 километра. Парашюта у него с собой не было. В воздухе скорость экстремала достигала почти 200 километров в час, а пульс — 148 ударов в минуту.

В первой фазе полета Люка сопровождали три парашютиста с камерами и запасом кислорода. Через две минуты свободного падения скайдайвер приземлился на край сетки размером 30 на 30 метров, натянутой на высоте 20-го этажа.

42-летний Айкинс стал первым человеком, которому удался подобный прыжок.

«Это просчитанный риск, мы все много раз перепроверили, за мной стоит наука, — приводит слова Люка ТАСС. — Со мной наука и математика».

Подготовка к трюку длилась полтора года. В конструкции для приземления был использован специальный крепеж, который ослабил натяжение сетки в момент касания.

Чтобы Люк в полете мог видеть место приземления, по бокам от сетки были установлены четыре мощных прожектора. Белый свет означал, что он на правильной траектории. Красный сигнализировал бы, что ему нужно немедленно корректировать курс.

Приземление тоже таило сложности. Айкинсу за секунды до касания сетки нужно было перевернуться на спину — в случае приземления на живот он бы получил серьезные травмы. Именно этот переворот скайдайвер несколько раз репетировал во время полета.