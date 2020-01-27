Disney зніме фільм-римейк мультфильму "Бембі"

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Компанія Disney працює над фільмом за мотивами мультфільму «Бембі». Про це пише The Hollywood Reporter, передає The Village Україна.

У новому фільмі хочуть використати CGI-графіку, яку задіяли у фільмі «Король лев». За попередніми даними, сюжет історії змінювати не будуть.

Сценарій рімейку напишуть Женева Робертсон-Дуорет та Ліндсі Бір. Студія також працює над ремейками «Білосніжки», «Пітера Пена» і «Піноккіо».

Коли вийде римейк, поки невідомо.

Мультфільм «Бембі» вийшов в 1942 році — він був створений за мотивами книги Фелікса Зальтена. Він розповідає про оленя, який втратив маму.