Facebook почав тестувати новий дизайн (фото відео)

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Всі ми з вами любимо масштабні оновлення, і особливо коли вони приносять хоч які-небудь зміни в дизайні. І якщо таким чином вірити словами авторитетного видання CNET, новий, більш зручний, чистий, легкий і швидкий інтерфейс соціальної мережі Facebook вже вкрай близький до релізу.

Однак на жаль зміни будуть стосуватися не всіх версій клієнта, а тільки лише версії для настільних комп'ютерів. Керівництво корпорації Facebook обіцяв показати і випустити даний інтерфейс ще в минулому році, проте чомусь компанія затрималася, і почала залучати до тестування користувачів тільки зараз. Якщо вірити вищевказаному виданню CNET, а так само деяким щасливчикам з Twitter, Facebook дає вкрай невеликому відсотку користувачів соціальної мережі по-справжньому ексклюзивну можливість протестувати новий інтерфейс і дизайн.

Ті, кого Facebook вибере випадковим чином, побачать спливаюче вікно, яке питає про те, чи бажає особа взяти участь в ранньому тестуванні «Нового Facebook», або простіше кажучи, випробувати редизайн ПК-версії клієнта. Що ж саме має новий дизайн?

Для початку всі відзначають абсолютно новий, кардинально перероблений інтерфейс, який в свою чергу відрізняється «менш захаращеним фоном», а так само видаленням всіх яскравих кольорів. CNET повідомляє про те, що в «новій версії Facebook» присутній навіть темна тема, яка за останні роки стала новим, вкрай незвичайним, але безумовно приємним трендом.

На жаль це поки-що вся інформація, яка у нас є на рахунок зміненого дизайну, так що нам з вами залишається лише чекати офіційного релізу, який відбудеться вже зовсім скоро.