Названі імена найкрасивіших жінок Землі 2019 (ФОТО)

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У Великобританії відомий пластичний хірург, керівник центру косметичної та пластичної хірургії Джуліан Де Сільва щорічно складає рейтинги найкрасивіших зірок світу.

При цьому він керується не плітками або запитами клієнтів клініки, а класичним правилом «золотого перетину». Про це пише The Sun. Суть його в тому, що на підставі математичної пропорції, виведеної стародавніми греками, доктор шукає еталон краси.

Наприкінці 2019 рока Де Сільва визначив, що майже ідеально симетричні риси обличчя у моделі Белли Хадід — вона досконала приблизно на 94,35 відсотка. При цьому форма підборіддя моделі всього на 0,3 відсотка відрізняється від ідеальної, вважає Джуліан Де Сільва.

Другий в списку найкрасивіших жінок в світі після Белли Хадід виявилася Бейонсе — вона відповідає ідеалу на 92,44 відсотка.

Далі йдуть Ембер Херд (91,85 відсотка)

Аріана Гранде (91,81 відсотка)

і Тейлор Свіфт (91,64 відсотка)

При цьому журналісти відзначають, що рідна сестра Белли — Джіджі Хадід — в першу десятку жінок з бездоганною зовнішністю не увійшла.