До Землі наближається 55-метровий астероїд

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Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) заявило, що у п’ятницю, 22 січня, повз Землю пролетить 55-метровий астероїд 2020 YE5.

Як пише Укрінформ, про це повідомляє Express, передає NNS.

За даними NASA, швидкість астроїда становить 10,5 км за секунду або 37 800 км за годину. Таким чином космічний камінь може облетіти Землю за всього одну годину. Для порівняння - Місяць обертається навколо Землі за 28 днів.

Астрономи заявляють, що 2020 YE5 максимально наблизиться до Землі у п’ятницю, 22 січня, на відстані у близько 384 000 км.

У NASA зазначили, що не очікують змін в руху астроїда, ані в його впливу на нашу планету.

Наразі астроїд пролітає повз Марса.

Як повідомлялось, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) заявило, що 25 грудня, повз Землю пролетіли три астероїди.

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