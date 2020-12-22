Люди вперше за 800 років побачили схід "Віфлеємської зірки": фото унікального явища

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Жителі Землі вперше за 800 років змогли побачити неозброєним оком "Віфлеємську зірку" – максимальне зближення найбільших планет Сонячної системи Юпітера і Сатурна.

Унікальне явище 21 грудня ввечері спостерігалося в багатьох країнах світу. Про це пише «Обозреватель», передає NNS.

Зазначається, що Юпітер і Сатурн вперше з 1226 року максимально наблизилися один до одного – на відстань 1/5 діаметра Місяця, утворивши яскраву "зірку".

Зближуватися планети почали ще на початку літа, а ввечері з 15 до 18 грудня можна було побачити, як вони рухаються разом. 21 грудня – в день зимового сонцестояння – планети досягли піку.

"Різдвяною зіркою" це стали називати через біблійну історію про Віфлеємську зірку, яка могла бути якраз з'єднанням планет. Але близько 2 тисяч років тому найбільше зблизилися Венера і Юпітер, а не Юпітер і Сатурн.

«Віфліємська зірка» над церквою Нью-Джерсі

«Віфліємська зірка», спостереженяя з Венесуели. Фото: Jesús Silva/twitter

«Віфліємська зірка», спостереженяя з Венесуели. Фото: Jesús Silva/twitter