Тропічні ліси Бразилії почали виділяти більше вуглекислого газу, ніж поглинати

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Деякі тропічні ліси Бразилії, розташовані за межами Амазонії, перестали відігравати роль «поглиначів вуглецю» — це означає, що тепер вони виділяють більше вуглекислого газу, аніж поглинають. Таким чином, концентрація цього парникового газу в атмосфері збільшується, що впливає і на глобальне потепління.

Про це з посиланням на дослідження, результати якого викладені в журналі Science Advances, пише Громадське, передає NNS.

Тропічні ліси відіграють важливу роль в екосистемах — передусім як «поглиначі вуглецю» (англійською «carbon sink»). Це природні середовища, які поглинають і накопичують у собі вуглекислий газ. Так вони «розвантажують» земну атмосферу від цього газу, значні концентрації якого перешкоджають розсіюванню сонячного світла і, відповідно, спричиняються до нагрівання планети.

В останні роки «поглиначів вуглецю» стало більше; можливе пояснення полягає у зростанні концентрації вуглекислого газу в атмосфері, а він, своєю чергою, через прискорення фотосинтезу спонукає рослини до активнішого зросту.

Особливо важливим це є щодо тропічних лісів: за оцінками науковців, на них припадає до третини поглинутого з атмосфери вуглекислого газу, який рослини використовують для фотосинтезу, а також до половини газу, що зберігається в «поглиначах вуглецю».

Однак поки незрозуміло, чи можуть впоратися тропічні ліси зі зростанням концентрації вуглецю в атмосфері. З одного боку, дослідники не раз показували, що зі зростанням температури повітря і вирубкою лісів тропічні ліси поглинають дедалі менше вуглекислого газу. З іншого ж, окремі дослідження прогнозують стійкість лісів до зростання концентрації CO2.

Нинішнє дослідження групи науковців із бразильського Федерального університету в Лаврасі, оприлюднене у виданні Science Advances, зосереджувалося на ролі маловивчених тропічних лісів за межами Амазонії, які також є «вуглецевими поглиначами». Дослідження охопило 32 ділянки тропічних лісів, за якими велося спостереження протягом 1987-2020 років.

Аналіз даних показав, що на всіх охоплених ділянках поглинання вуглецевого газу знижувалося в середньому на 2,6% на рік, а виділення — навпаки, збільшувалося на 3,4% щорічно. Переламний момент стався у 2013 році: тоді окремі ділянки почали виділяти вуглецю більше, ніж поглинати. Передусім це стосувалося найбільш сухих і теплих місцин.

Автори дослідження визнають, що дані, які вони аналізували, мали певні обмеження. Зокрема, інформація про виділення й поглинання CO2 була доступна з різним часовим інтервалом.

«Утім негативна тенденція й негативний баланс поглинання вуглецю в наших даних і результатах були явними»,

— додають вони.

Щоб подолати проблему зникнення «поглиначів вуглецю» у Бразилії, автори радять, серед іншого, звертати посилену увагу на найбільш сухі й теплі ділянки тропічних лісів. Адже зростання вологості, як вони виявили, певним чином відновлювало поглинання вуглекислого газу рослинами.