Актер Михаил Ефремов пропал из Боткинской больницы

- 12 серп. 2020
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Актер Михаил Ефремов, которого вчера, 11 августа, полуживого госпитализировали в медучреждение с подозрением на инстульт, пропал из Боткинской больницы. Он не числится в их базе данных.
Об этом NNS сообщает ссылаясь на ТАСС, Агентство сообщает, что Ефремов не числится в базе данных медучреждения среду, 12 августа.
"Данного пациента у нас нет",
- заявил оператор контактного центра больницы.
Напомним, 11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием актера. Но прямо перед зданием суда он почувствовал себя плохо, его под руки вынесли из автомобиля в зал суда. Через несколько минут Ефремова госпитализировали прямо из здания суда. Его вынесли на носилках в бессознательном состоянии.
Актера поместили в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Врачи поставили ему предварительный диагноз - инсульт, однако позже стало известно, что он не подтвердился.
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