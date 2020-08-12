Актер Михаил Ефремов пропал из Боткинской больницы

Завантажте мобільний додаток сайту

Актер Михаил Ефремов, которого вчера, 11 августа, полуживого госпитализировали в медучреждение с подозрением на инстульт, пропал из Боткинской больницы. Он не числится в их базе данных.

Об этом NNS сообщает ссылаясь на ТАСС, Агентство сообщает, что Ефремов не числится в базе данных медучреждения среду, 12 августа.

"Данного пациента у нас нет",

- заявил оператор контактного центра больницы.

Напомним, 11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием актера. Но прямо перед зданием суда он почувствовал себя плохо, его под руки вынесли из автомобиля в зал суда. Через несколько минут Ефремова госпитализировали прямо из здания суда. Его вынесли на носилках в бессознательном состоянии.

Актера поместили в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Врачи поставили ему предварительный диагноз - инсульт, однако позже стало известно, что он не подтвердился.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України