На берег в Австралии выбросило существо из фильма ужасов

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В австралийском Харви-Бей на пляж вынесло жуткое существо. Оно было походе на розовую медузу с отростками, как у осьминога. Об этом сообщает природозащитная организация SCF Australia в своем на своей страничке в фейсбук.

В соцсети появился пост с фотографиями морского существа. На одной из них для масштаба также сфотографирована человеческая нога. Таким образом пользователи смогли понять, насколько большое существо. Подпись к публикации гласит: "Кто-нибудь может опознать это?"

Пользователи откликнулись на призыв и принялись гадать, чем может являться это существо. Некоторые предполагали, что это может быть какой-то вид голожаберных. Их существует больше 2 тысяч. Тем не менее один из пользователей все-таки уточнил, что на фотографиях представлен Melibe leonina из класса гастроподов.

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