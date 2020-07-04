Сьогодні розпочинається останній в цьому столітті повний парад планет

Завантажте мобільний додаток сайту

Українці зможуть побачити рідкісне явище – повний парад планет, який розпочинається сьогодні, 4 липня і триватиме два тижні. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ, який посилається на The Times Hub.

Як стало відомо NNS , таке явище наступного разу станеться не раніше, ніж через 170 років.

«4 липня 2020 року відбудеться повний парад планет... всі планети Сонячної системи - Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун стануть в ряд на одній стороні Сонця, що створить чудове видовище»,

- йдеться у повідомленні.

Паради планет, як відомо, становлять великий інтерес, тому що, на думку астрологів, вони можуть призвести до серйозних наслідків для Землі: від катаклізмів і до кінця світу. Однак з наукової точки зору це явище не розглядається як провісник Аппокалипсису, а скоріше є унікальною подією, свідками якого можна стати лише один раз у житті, адже повторюється воно не частіше, ніж через 170 років.

Починаючи з 4 липня в нічному небі можна буде побачити Марс, Юпітер і Сатурн, а вранці - Венеру. Уран і Нептун знаходяться занадто далеко для неозброєного погляду, а Меркурій не буде видно через Сонце.

Як зазначає India TV, також в ніч з 4 на 5 липня повня буде посилена Юпітером і Сатурном. Згідно з індійськими традиціями, такий Місяць уповні називається Бак Місяцем або Громовий Місяцем.

Яскравий Юпітер буде видно у верхньому правому кутку від Місяця, а Сатурн — в лівому верхньому кутку від Місяця. Взяті разом, вони утворюють трикутник на небі.

Це рідкісне явище природи вперше було помічене Галілеєм більше 400 років тому.

Раніше ми повідомляли: Жара прижмет до +37, грозы не отступят: синоптики дали прогноз на выходные