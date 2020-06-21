Спасая щенков от пожара, собака выносила их прямо в пожарную машину

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Это случилось в одном из городов Чили. Был сильный пожар и ветер стал разносить огонь сразу на несколько домов. На помощь выехали спасательные службы, пожарные отчаянно боролись с огнем спасая имущество людей. Слава Богу, они смогли побороть стихию.

Подробности NNS узнал от журналистов laykni.com. Около двух недель назад собака обзавелась потомством и когда начался пожар она стала выносить из дому своих щенков. Несмотря на огонь и угрозу жизни мама-героиня выносила по одному щенку в зубах прямо в пожарную машину, а затем возвращалась за следующим.

Мать решила, что для щенят будет безопаснее всего в пожарной машине. Спасатели обнаружили семейство после того, как справились с огнем и собирались уезжать.

В первую очередь спасатели отвезли четырехлапую семью в ветеринарную клинику. Узнав, что с мамой и ее щенками все хорошо, вернули их хозяевам.

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