В курортних районах Хорватії випав сніг (фото)

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В одному з регіонів на півдні Хорватії випав сніг, негода зачепила навіть приморські міста. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Європейську правду», яка, в свою чергу, посилається на місцеве видання 24sata.

Як стало відомо NNS , вчора, 20 червня, у хорватської Далмації випав сніг. Снігопад охопив район Цетины і поширився на приморські міста Трогір і Каштела. Сніговий покрив місцями сягав 10 сантиметрів. Медіа публікують фото, на яких видно, як люди намагаються виштовхнути зі снігу автомобілі і навіть спробували кататися на лижах.

У той же час, у багатьох інших курортних містах Хорватії люди насолоджувалися сонячною погодою і відпочивали на пляжах.

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