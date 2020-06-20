На Земле зарождается новый материк: впечатляющее открытие ученых

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В южной части Индийского океана формируется новый континент, который через миллионы лет станет полноценным материком, сообщает NNS со ссылкой на "Апостроф" и Terra Nova.

По словам геологов из Франции и Австралии, об этом свидетельствует характерная для континентов структура верхнего слоя коры - в ней содержится большое количество гранита.

Земная кора континентов нарастает на границе континента и океанов. Там образуется гранитная магма, формирующая верхний, "гранитный" слой континентов. В геологии этот слой и отличает континенты от океанов.

Эксперты считают, что через миллионы лет этот "эмбриональный континент" может появиться там, где в настоящее время расположены острова архипелага Кергелен недалеко от Антарктиды.

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