Ученым удалось сфотографировать зеленое свечение над Марсом. О его существовании предполагали еще в ХІХ веке

- 16 черв. 2020
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Подобное можно наблюдать и над Землей, но явление в разы слабее. C 2016 года на орбиту Марса запустили космический аппарат Trace Gas Orbiter. Он следил за изменениями в атмосфере планеты и вне ее.
Устройство сделало уникальный снимок, который подтвердил теорию ученых позапрошлого века и прогнозы исследователей 40 лет назад. Это зеленое свечение в атмосфере, которое можно заметить и у Земли, передает NNS со ссылкой на New Atlas. Однако у Марса оно гораздо сильнее.
Зеленый свет может появляться из-за атомов кислорода, которые высвобождаются под воздействием солнечного света.
Но явление еще предстоит изучить ученым.
Фото: NASA
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