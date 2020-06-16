Ученым удалось сфотографировать зеленое свечение над Марсом. О его существовании предполагали еще в ХІХ веке

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Подобное можно наблюдать и над Землей, но явление в разы слабее. C 2016 года на орбиту Марса запустили космический аппарат Trace Gas Orbiter. Он следил за изменениями в атмосфере планеты и вне ее.

Устройство сделало уникальный снимок, который подтвердил теорию ученых позапрошлого века и прогнозы исследователей 40 лет назад. Это зеленое свечение в атмосфере, которое можно заметить и у Земли, передает NNS со ссылкой на New Atlas. Однако у Марса оно гораздо сильнее.

Зеленый свет может появляться из-за атомов кислорода, которые высвобождаются под воздействием солнечного света.

Но явление еще предстоит изучить ученым.

Фото: NASA

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