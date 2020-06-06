Венеція йде під воду (фото, відео)

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Велика частина історичного центру Венеції опинилася під водою в результаті рекордного паводку. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Новини, які посилаються на La Stampa.

Як стало відомо NNS , за останні 20 років у червні таке траплялося лише двічі. В деяких місцях висота води досягла 116 див. Більше було тільки в 2002 і 2016 роках - тоді вода піднімалася до рівня 121 см і 117 см відповідно.

Приплив води стався через шторм в Атлантичному океані, який приніс у місто проливні дощі. До вечора 6 червня у Венеції очікується ще один приплив, максимальний рівень води може піднятися до 119 сантиметрів.

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