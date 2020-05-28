Собак навчили розпізнавати хворих на коронавірус – досягнення фінських вчених

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У Фінляндії вчені прийшли до висновку, що собаки здатні за допомогою нюху визначати хворих на коронавірус, йдеться в дослідженні, опублікованому Університетом Хельсінкі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс.

Як стало відомо NNS , вчені почали тренувати собак, яких раніше вже використали при постановці медичних діагнозів, щоб ті змогли визначати COVID-19. Через кілька тижнів такого тренінгу собаки навчилися з мінімальною похибкою відрізняти за запахом сечі пацієнтів з коронавірусом і тих, хто не страждає від цього захворювання.

За словами дослідника Анни Хельм-Брекман, яка працює на ветеринарному факультеті університету Хельсінкі, у Фінляндії давно використовують гострий нюх собак для виявлення низки захворювань у людей. Вона зазначила, що собаки швидко навчилися розпізнавати типовий для коронавіруса запах.

"У нас великий досвід у навчанні собак виявляти запахи, пов'язані з хворобами. Це фантастика, наскільки швидко собаки стали розпізнавати новий запах",

- сказала вона.

Також дослідники заявили, що похибка визначення коронавіруса за допомогою собак така ж, як і в застосовуваних наразі медичних тестах на коронавірус. Тепер фінські вчені мають намір встановити, як довго зберігається у людини, що перехворіла коронавірусом, характерний для цієї хвороби запах. Вони вважають, що в майбутньому можна було б використовувати навчених собак для виконання безлічі завдань, наприклад, для виявлення інфікованих в будинках престарілих, в аеропортах та інших прикордонних пунктах.