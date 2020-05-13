Вчені розповіли, чи придатна вода на Марсі для земних організмів

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Поверхня Марсу через його неглибокі надра не підходить для земних організмів, оскільки рідина на планеті утворюється у суворих умовах, до яких не готові організми з Землі, повідомляє Громадське, інформує NNS.

Відповідне дослідження опублікували у Nature Astronomy.

На Марсі дуже низькі температури (–40°С), а тиск атмосфери на поверхні в 160 разів менший, ніж на поверхні Землі. Тому рідина на планеті миттєво замерзає або випарується. Водночас, якщо у воді розчиняться солі, вона довше залишатиметься у рідкому стані.

Американські науковці дослідили та об'єднали інформацію про погодні умови, вимірювання космічних апаратів і дані лабораторних експериментів з солями, які є на марсіанській поверхні. Після цього вони змоделювали, де і на який термін може з'явитися солона вода, в який могли б вижити організми з Землі.

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За оцінками вчених, лише на 40% Марсу може з'явитися солона вода, яка відразу не замерзне та не випарується. Втім у рідкому стані вона буде з'являтися лише протягом 2% марсіанського року.

Крім того, температура солоної води виявиться дуже низькою — близько —48°C, що приблизно на 25 градусів нижче відомого допустимого значення для життя на Землі.

Вчені зробили висновок, що нині відомі живі організми з Землі не зможуть вижити на Марсі. Однак науковці вважають, що на Землі ще може бути невивчені організми, які комфортно почуватимуться у суворих умовах Марсу.