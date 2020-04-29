Вчені назвали 100-відсотковий спосіб перемоги над коронавірусом

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Французькі вчені з Університету Провансу виявили точну температуру, яка надійно ліквідує коронавірус SARS-CoV-2.

За результатами ранніх досліджень було встановлено, що вірус можна зупинити під впливом температури 60°с протягом години. Але деякі штами зберегли здатність розмножуватися. Додаткові дослідження показали, що вірус можна повністю деактивувати тільки більш високими температурами. Відповідне дослідження опубліковане на bioRxiv.

Якщо нагрівати SARS-CoV-2 до 92°C протягом 15 хвилин, вірус повністю гине. Причому гинуть будь-які його штами.

Таким чином, літня спека може тільки послабити коронавірус, але ризик захворювання залишиться. Раніше дослідники повідомляли, що від коронавірусу можна убезпечити одяг, якщо прати його в машинці при температурі 60°С або обробляти парою при такій же температурі. При цьому для протидії вірусу потрібні поверхнево-активні речовини, які містяться в пральних порошках.