В Польщі горить найбільший національний парк

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На півночі Польщі пожежі охопили близько 6000 гектарів національного парку Бебжанський - найбільшого в країні. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Згідно інформації, отриманої NNS , боротьба з вогнем триває з неділі. Про це повідомляється на сторінці парку в Facebook.

Так, велика частина пожеж відбувається на торфовищах, і там вогонь може довго тліти і підніматися над землею через пориви вітру. Напередодні вогонь у деяких місцях вдалося взяти під контроль, але скільки ще часу може тривати гасіння - поки невідомо.

"Пожежні служби контролювали вогонь вночі. Відбувалося патрулювання по району, в тому числі навколо сіл Вроцень і Грженди. Ця ніч була хорошою для нас, тому що вітер був не сильним і не надував занадто багато вогню", - повідомив польський пожежний.

Повідомляється, що рятувальники перетнуть річку на поромі з Вроцлава і будуть гасити вогонь на торф'яних болотах за допомогою перекачування води, адже в посушливу погоду вони можуть тліти кілька тижнів.

Національний парк Бебжанській - це найбільший польський національний парк, який займає площу приблизно 59 000 гектарів.

Він оберігає цінні болотні ділянки і є притулком для багатьох рідкісних видів, особливо водно-болотних птахів і лосів. Саме для тварин полум'я становить величезну загрозу.