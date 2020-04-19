Чем нельзя поить кота, чтобы не навредить его здоровью

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Если вы не хотите нанести вред организму своего пушистого любимца, то нужно знать, с какими напитками нужно быть особенно осторожными. Об этом пишет NNS со ссылкой на murzik.

Молоко

Да, действительно, этот продукт полезен животным, но только в том случае, если это кошачье молоко. Так заложено природой и так должно быть.

Но вот молоко коровье или пакетированное магазинное для кошек не только не полезно, но и вредно. При выходи из «грудничкового» состояния ваш домашний питомец утрачивает способность организма расщеплять молоко на простые элементы, пригодные к усвоению.

Лактоза, преобразованная организмом котенка в простые сахара, запросто переваривается. Но у взрослого животного начинается брожение непереработанного продукта, возникает сильное газообразование, вздутие и, как результат, диарея.

Вода из-под крана

Водопроводная вода, не прошедшая соответствующую очистку, может стать причиной возникновения временных проблем с ЖКТ вашего питомца или даже привести к возникновению какого-нибудь заболевания.

Зачастую в больших городах воду обеззараживают путем хлорирования. Кроме этого, из-за проблем с трубами в нее могут попадать различные примеси.

Если животное настаивает, то в качестве компромисса, установите на систему фильтр.

Кипяченая вода

Некоторые владельцы кошек уверены, что процессом кипячения существенно улучшают качество воды, делая ее пригодной для питья. Это абсолютное заблуждение. Все дело в том, что при кипячении часть жидкости подвергается испарению, а это в свою очередь способствует увеличению концентрации солей в воде.

В оставшемся продукте появляется осадок, который при смешивании со свежей жидкостью образует так называемую «тяжелую» воду. Употребление кипяченой воды может спровоцировать возникновение у кошек мочекаменной болезни.

Валерьянка

Настой валерианы лекарственной очень полезен человеку. Но в равной степени он опасен для животного. По сути, само растение вреда кошачьему организму не приносит, но настои, созданные на его основе, абсолютно не предназначены для употребления домашними питомцами.

Входящие в состав лекарства вспомогательные синтетические вещества могут вызвать у кошки аллергические реакции, спирт токсичен, а поэтому опасен.

Трава валерианы – это своеобразный наркотик для животного, а такие вещества не могут приносить пользу априори. Также она способна вызывать агрессию и чрезмерное возбуждение, что несет угрозу и для домашнего питомца, и для его окружения.

Кефир

Этот кисломолочный продукт укрепляет иммунитет, замедляет старение, и благотворно сказывается на самочувствии пушистого питомца. А кальций, входящий в его состав, обеспечивает сияющую шерсть, крепкие зубы и когти вашей кошке.

Но даже с таким продуктом надо быть предельно осторожными. Ни за что не кормите кошку кефиром, если вы только что принесли его из магазина. Ведь этот продукт образовывается благодаря процессу брожения, в результате чего происходит выработка этилового спирта, который негативно сказывается на работе кошачьего организма.

Не следует забывать, что ЖКТ кошки не очень хорошо переносит насыщенные продукты. Поэтому жирность кефира не должна превышать 3,5%.