Бродячі собаки могли бути посередниками в поширенні коронавірусу

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Вчені прийшли до висновку, що проміжними переносниками коронавірусу COVID-19 могли стати бродячі собаки. Найімовірніше, вони принесли вірус людині від кажанів, пише Оbozrevatel, інформує NNS.

Про це розповіли вчені університету Оттави в Канаді, йдеться в статті в журналі Molecular Biology and Evolution. На їхню думку собаки, що поїдають кажанів, стали посередниками в поширенні вірусу.

Так, потрапивши в кишечник собак, бактерії могли спровокувати еволюцію вірусу, який навчився уникати імунної відповіді у людей, а через деякий час передався людині.

Учені провели дослідження 1252 повнорозмірних геномів коронавірусів, серед яких попередник SARS-CoV-2 — коронавірус кажана BatCoVRaTG13. Він збігається з нинішнім виглядом коронавірусу на 96%.

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"У ссавців є білок ZAP, який протистоїть потраплянню інфекції в організм. Однак він перестає працювати, якщо організм атакує вірус, в якому мало так званих сайтів CpG. Виявилося, що у найближчих родичів SARS-CoV-2 вкрай мало цих сайтів", – відзначають вчені.

За їх словами, собачі коронавіруси, що заражають тканини травної системи, мають такий же рівень CpG, як у SARS-CoV-2 і BatCoVRaTG13.