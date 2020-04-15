Сьогодні поруч із Землею пролетить великий астероїд (ІНФОГРАФІКА)

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Новини космосу викликали у астрономів тривогу. Сьогодні, 15 квітня, поруч із Землею пролетить великий астероїд. Його орбіта проходить всередині орбіти Місяця, повідомляє NNS, з посиланням на racurs.ua.

Про небезпеку з космосу повідомляє портал Space.

Астрономи виявили астероїд 2020 GH2 11 квітня, а його розмір становить від 13 до 70 м. Астероїд можна порівняти з розмірами великого будинку.

Космічний прибулець пронесеться від Землі на відстані 359 тис. км. За космічними мірками дана відстань вважається дуже маленькою. Нагадаємо, що відстань до Місяця становить 385 тис. км.

Астрономи визначили траєкторію польоту астероїда і стверджують, що він не становить загрози для Землі.

На думку вчених, 2020 GH2 у порівнянні з астероїдом, який 65 млн років тому знищив динозаврів, як піщинка солі.