Почему кошки, забравшись на людей, начинают топтать их лапками

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Практически каждый кошатник замечал, что забираясь к хозяину на колени, кошки начинают топтать его лапами выпуская когти. При этом они закрывают глаза и мурлычут. У ученых нет точного ответа на этот вопрос, рассмотрим наиболее популярные мнения.

1- Находясь в младенческом возрасте, котята топчут живот своей мамы, чтобы усилить выработку молока

Это самая популярная теория. Со временем топтание ассоциируется у них с самыми положительными эмоциями – получением пищи и материнской заботой и любовью.

Топча хозяина, кошка вспоминает о счастливых моментах детства, проявляет к вам всю свою любовь, относится к вам как к матери и хочет получить частицу доброты взамен. Поэтому ее нужно погладить, через какое-то время она ляжет поудобнее и будет благодарно мурлыкать.

2- Готовят место для сна

В дикой природе кошкам приходиться спать в траве или листьях, которые нужно разгрести, чтобы сделать мягкую постель. У домашних кошек сохраняется генетическая память поэтому забираясь на человека, они начинают сооружать себе лежанку и готовятся ко сну.

Если кошка ложиться спать на человека – это хороший знак. Такая “постель” не только сохраняет тепло, это говорит еще и о том, что кошка полностью доверяет вам, находясь в самом беззащитном состоянии.

3- Считают человека своей собственностью

Еще одной причиной является то, что кошки метят своего хозяина. На подушечках кошачьих лапок находятся специальные железы. Топча вас лапками, кошка стимулирует выработку секрета, которым помечает человека.

Так другие животные будут знать, что вы уже “заняты”. Это тоже знак любви и преданности – кошка не хочет делить своего человека с кем-то еще.

Подводя итоги, нужно сказать, что топтания – это проявление кошачьей любви. Если кошка начала вас топтать не стоит ее прогонять. Если при этом она может поцарапать вас или испортить одежду, нужно передвинуть ее, например, на одеяло. Также можно взять кошку за передние лапки и аккуратно уложить ее.

Кошки приходят к вам из самых лучших побуждений, ответьте им тем же – погладьте хотя бы несколько минут.