Чому людина бачить кошмари? Думка вчених

Завантажте мобільний додаток сайту

Американські дослідники з'ясували, як насправді влаштовано нічні кошмари. Крім того, виявлено їх несподівана користь. Про це NNS повідомляє з посиланням на Голос.UA.

Дослідники дійшли висновку, що страх не є основною причиною того, що людині сняться кошмари. Найчастіше вони базуються на почутті провини, болю втрати або ж огиди. Вчені відзначили, що ці емоції є більш сильними і довго живучими, ніж страх.

Наукові співробітники виявили такаж, що кошмари можуть навіть принести полегшення. Погані сни свідчать про занепокоєння і стрес. Головний мозок перемагає страхи людини цілісним сюжетом. Вчені вважають, що для психіки це дуже добре. Коли люди прокидаються, вони часто пам'ятають своє погане сновидіння. За рахунок того, що відбувається більш якісна обробка психікою, людина легше справляється з переживаннями.

В момент, коли сняться кошмари, головний мозок перебуває в стані неспання. Фаза швидкого сну зазвичай настає кожні півтори години. Тільки в ній, коли знижені рухові здібності тіла, зазвичай людина і бачить кошмари. Таким чином створюється відчуття безпорадності.

Користь для організму полягає в тому, що система кровообігу починає активніше транспортувати необхідні речовини. У результаті зміцнюється імунна система, нормалізується тиск, зменшуються наслідки стресу. Вчені відзначили, що кошмари часто сняться, оскільки людина їсть перед сном. Існують і хімічні причини, - наприклад, прийняття різних ліків.

Дослідники впевнені, що людина в будь-який момент здатна змінити сюжет сну, оскільки головний мозок не спить.