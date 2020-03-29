Домашние питомцы снижают риск заразиться "короной". Почему

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Удивительный факт про коронавирус выяснили ученые. Оказывается, владельцы домашних животных имеют реальные шансы "познакомиться" с вирусом только из новостей. Риск заразиться у них гораздо ниже, чем у тех, кто не завел себе кошку, щенка или любого другого пушистика. Об этом NNS узнала из сообщения FB

Давайте узнаем почему. Все просто. На шерсти, слюне животных обитает огромное количество микробов и иных патогенных микроорганизмов, опасных для человека. Общаясь со своим любимцем, каждый из нас подвергается воздействию этих крошечных вредителей, поэтому постепенно у человека формируется стойкий иммунитет. Тесный контакт с животным обеспечивает невосприимчивость организма к различным инфекциям, опасным для людей. Поэтому ученые на полном серьезе предлагают не выгонять питомцев из своей постели, а помочь им выполнять свою "защитную" функцию.

Однако даже если с вами спят более 4 кошек, это не говорит о том, что вы можете почувствовать себя в полной безопасности. Домашние питомцы лишь повышают шансы избежать заражения, но не полностью защищают от него. Поэтому другие меры, актуальные в неспокойной обстановке, никто не отменял. Необходимо мыть руки, обрабатывать их антисептиком, стараться меньше бывать в местах большого скопления людей или носить маску.

Владельцы собак переживают, что питомец может принести опасный коронавирус с прогулки и всех заразить. Но это не так. Исследования показали, что каждому вирусу для выживания необходима определенная среда. Он сохраняется на поверхностях, до которых дотронулся зараженный человек, но на лапах пса в квартиру не попадет. Именно поэтому дезинфицировать подушечки питомца не стоит, гораздо важнее обрабатывать собственные руки после выхода на улицу. В зону повышенной опасности входят кнопки лифта, поручни в общественном транспорте, перила. Старайтесь реже до них дотрагиваться, тогда риск заражения снизится.