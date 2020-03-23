Домашні тварини та коронавірус. Чи варто перейматися?

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У вас вдома є собака або кіт, і ви чули, що вони можуть інфікуватися від вас або ви можете підхопити вірус від них? Ви не впевнені, чи безпечно вам вигулювати собаку, і не знаєте, як дезінфікувати його після прогулянки? Наш Киев відповідає на питання, які стосуються домашніх тварин та коронавірусу, інформує NNS.

Чи можуть собаки або коти бути поширювачами коронавірусу?

Вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19, досі недостатньо досліджений. Також досі немає доказів того, що домашні тварини можуть поширювати коронавірус або інфікуватися ним від людини.

Відомо, що 16 березня помер померанський шпіц, якому діагностували коронавірус. Перед тим інфікувалася його господиня: її госпіталізували 25 лютого, собаку помістили на карантин наступного дня. На шостий день після одужання та повернення додому жінки, 8 березня, собака також повернувся з карантину. За два дні він помер.

У собаки не було симптомів хвороби, тест на SARS-CoV-2 мав слабкий позитивний результат. Але на момент смерті шпіцу було 17 років, що більше за середню тривалість життя собак цієї породи (12-15 років, максимум — 18 років). Тому не заперечують, що собака помер через причини, що не пов’язані з коронавірусом.

Оскільки інфікований шпіц не мав симптомів, дослідники не пропрацьовували протоколи лікування тварин.

Мені потрібно дезінфікувати свого домашнього улюбленця?

У спілкуванні зі своїм собакою або котом дотримуйтеся тих же правил гігієни, про які вам розповідали батьки, партнери, ветеринари, лікарі тощо. Природа поширення вірусу SARS-CoV-2, що спричинає хворобу COVID-19, та його заразність по відношенню до тварин ще не дослідження, тому превентивні міри — найкраще, що ми можемо зараз зробити.

Мийте руки після контакту з тваринами, їхньою їжею, екскрементами або іграшками. Якщо ви хворієте на коронавірус, мийте руки також і перед тим, як контактувати з твариною. Під час прогулянки з собакою уникайте натовпів людей так само, як уникали б, якби гуляли без нього. Дистанція — щонайменше 1-1,5 метри. Купайте собаку після кожної прогулянки, хоч хутро — неідеальне середовище для осідання SARS-CoV-2, і вірус довше виживає на твердих, неживих поверхнях, наприклад, склі та металі. Не обмежуйтеся лише миттям лап на час карантину, якщо це можливо. Уникайте обіймів, поцілунків та іншого тісного контакту з тваринами. Не діліться з ними своєю їжею. Якщо ви звикли спати разом з тваринами в одному ліжку, перегляньте цю ідею на час пандемії. Регулярно прибирайте за твариною та її особисте місце. Можливо, варто мити та дезінфікувати її іграшки тощо. Підготуйте запас їжі для тварини на кілька тижнів наперед. Корм для тварин може непередбачувано закінчитися — припустіть, що ви можете захворіти й не матимете змоги доглядати за домашнім улюбленцем під час хвороби.

Ці поради можуть виглядати такими, що навіюють паніку. Проте варто об’єктивно оцінювати умови, що склалися сьогодні в Україні, запобігти небезпечним ситуаціям та передбачити усі можливі варіанти. Ви ж купуєте собі їжу на тиждень вперед та маєте план дій на майбутнє у разі інфікування, чи не так?

Що робити, якщо у мене виявили коронавірус?

Досі відомий лише один випадок інфікування тварини від людини, і немає достеменно інформації щодо впливу вірусу SARS-CoV-2 на тварин. Та якщо у вас підтверджений коронавірус або підозра на нього, обмежте контакти не лише зі своїми близькими, а й з тваринами, що проживають разом із вами.

Домовтеся з співжителем або співжителькою, хто доглядатиме за вами, про турботу про вашу домашню тварину. Якщо ви живете один, попросіть близьких забрати тварину до себе. Але попередьте, що вона може бути поширювачем вірусу, а тому її потрібно добряче вимити перед тим, як забирати.

Якщо можливості віддати тварину немає, мийте руки до і після контакту з нею. Також Центр запобігання й контролю хвороб (США) радить одягати маску, поки негативний діагноз на коронавірус у тварини не підтверджений. Українські реалії такі, що навряд тваринам робитимуть тест на коронавірус, а тому залишайтеся свідомими своїх дій — дотримуйтеся правил гігієни та самоізоляції.

Попередьте свого сімейного лікаря про те, що ви маєте домашніх тварин і що вони потенційно можуть підхопити від вас коронавірус. Будьте на зв’язку з ветеринаром та повідомте йому про ваш діагноз також.

Якщо ваша домашня тварина почувається зле, будьте свідомі того, що вам (а скоріш за все, вашим близьким — ви ж на самоізоляції) доведеться везти тварину з підозрою на коронавірус в ветеринарну клініку, а тому порадьтеся щодо вашого плану дій з ветеринаром перед тим, як рушати.