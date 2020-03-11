Не беріть кота у ліжко: чому не можна спати з хвостатим

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Дискусія про те, чи можна спати з кішкою та іншими чотирилапими «друзями людини», напевно, не припиниться ніколи. Однак, якщо дозволяти вихованцям спати у вашому ліжку, то можна захворіти, стверджують вчені.

Власники домашніх тварин знаходяться в групі ризику найрізноманітніших хвороб, від глистів до бубонної чуми. За статистикою, із 250 відомих захворювань, що передаються від тварин до людини, домашні тварини — джерело сотні з них.

Лікарі називають і менш екзотичні складності зі здоров'ям: головним чином проблеми з травною і серцевої системами організму.

Підземні впливи

Вікі Уоррен, інженера-електрика і біолога зі спеціалізацією в екологічному будівництві, клієнти часто запитують, чому вона вважає, що з котами не можна спати. «Тому що їх приваблюють зони геопатического тиску», — відповідає Вікі. Геопатичний тиск — природна радіація, яка виникає під землею, в місцях природних розломів, концентрації певних мінералів і проточних вод, і піднімається вгору, викликаючи слабкі спотворення електромагнітних полів. Це явище небезпечне для людського тіла.

Протягом всього часу сну мозок відпочиває половину часу, а другу половину займається лікуванням та відновленням внутрішніх органів. Однак, якщо людина спить там, де геопатичний тиск підвищений, мозок не отримує повноцінного відпочинку і з часом втрачає свою регенеруючу здатність.

Якщо кішка спить на людині

Вважається, що волелюбні коти приходять в ліжко тільки грітися. У марновірних людей завжди напоготові відповідь, чому не можна спати з кішкою. І сни, мовляв, будуть поганими, і енергія пропаде. Зазвичай кішка спить в ногах, але деякі прикмети пророкують біду, якщо тварина вирішить перебратися ближче до голови. Вчені і ветеринари стверджують, що турбуватися немає про що. Таким чином тварина хоче виразити свою прихильність та близькість до господаря.

Однак, краще все-таки відучити вихованця від ліжка, тому що майже всі, навіть найзатятіші кошатники, рано чи пізно визнають, що кішки не дають їм спати вночі. Коти, особливо молоді, дуже енергійні, і будь-який рух чи слово людини уві сні сприймають, як запрошення пограти. А це позбавляє людину повноцінного відпочинку не гірше, ніж будь-який геопатичний тиск.