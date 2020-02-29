28 февраля над Европой взорвался метеорит (видео). Дрожали стекла и слепило глаза

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Это произошло утром в пятницу, 28 февраля. О взрыве небесного тела сообщила и Хорватская астрономическая федерация. Яркая вспышка в небе была зафиксирована на видео, пишет NNS со ссылкой на La Repubblica.

После вспышки на несколько секунд раздался громкий звук, который был слышен в столице Хорватии Загребе около 10:34, в некоторых домах задрожали стекла.

Астрономическая обсерватория Триеста (Италия) выдвинула гипотезу о том, что это мог быть метеор, который при соприкосновении с атмосферой распылился, не достигнув земной поверхности. Вероятно, болид сгорел на высоте более 30 километров над Землей.