Сказ - смертельна небезпека від домашніх улюбленців: симптоми та лікування

Завантажте мобільний додаток сайту

Домашні улюбленці — наші вірні помічники та хороші друзі. Проте нерідко вони можуть становити смертельну небезпеку таку як сказ. Хвороба може призвезти до запалення головного мозку та вбити нервову систему. Які вона має симптоми та як вберегтися розповідають 24 здоров'я, інформує NNS.

Сказ — що це?

Це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Як людина може підхопити сказ?

Через диких або свійських тварин. Цією хворобою можна заразитися через укус, подряпини чи мікроушкодження шкіри, потрапляння зараженої слини на слизові оболонки. Найчастіше джерелом сказу є коти й собаки, серед диких тварин — лисиці та вовки, ще — кажани.

Найнебезпечніші, як правило, безпритульні тварини. Особливо собаки: за даними ВООЗ, понад 99% людських смертей спричинені укусами саме цих чотирилапих. А майже 40 % жертв укусів скажених собак — це діти до 15 років.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє: щороку понад 15 мільйонів людей проходять вакцинацію після укусу. Це дозволяє запобігти сотням тисяч смертей кожного року.

За винятком Антарктики, сказ поширений на всіх континентах. Але 95% смертей від цієї хвороби припадають на Азію та Африку. В Україні, за даними Мінохорони здоров'я, протягом останніх 5 років від сказу померли 17 людей.

Якщо вас вкусила дика або ж навіть свійська чи домашня тварина, варто одразу ж звернутися до лікаря.

Національна служба здоров'я Великобританії запевняє, що без лікування симптоми сказу зазвичай розвиваються через 3-12 тижнів, хоча вони можуть початися раніше або ж набагато пізніше.

Перші ознаки:

висока температура,

головний біль,

занепокоєння,

у деяких випадках – дискомфорт на місці укусу.

Проте вже за кілька днів після перших симптомів з'являються інші:

агресивна поведінка,

галюцинації,

сильне слюновиділення,

спазми у м'язах,

утруднення ковтання та дихання.

Після появи цих ознак сказ майже завжди є летальним.

Людина, яка захворіла на сказ і вчасно не звернулася до лікаря, може гризти місце укусу, а її настрій мінятиметься посекундно. Хворі на сказ гризуть землю, їх спіткає косоокість, повний параліч, а згодом і смерть. Препаратів, які б могли вилікувати вже ці симптоми, просто не існує.

Як лікують сказ у сучасній Україні?

Перш за все людині, яку вкусила ймовірно скажена тварина, вводять антирабічну вакцину. Але не один раз: щеплень має бути шість упродовж трьох місяців. Вакцина надає захист у 96% випадків. Цей захист буде ефективний, якщо почати щеплення не пізніше 14 дня з моменту укусу.

У разі небезпечної зони укусів, а це обличчя, шия, голова, пальці рук, будь-яких ушкоджень, завданих хижими тваринами, окрім вакцини застосовують і людський антирабічний імуноглобулін.

Експерти рекомендують ще такий варіант: тварину, що вкусила, треба передати ветеринару й спостерігати за нею упродовж десяти днів. Якщо вона не помре за цей час, то не заражена. Але не завжди вдається зловити тварину, особливо, бездомну. Саме тому після будь-якого укусу варто спершу обробити рану, а тоді звернутися до лікаря.

Як вберегти себе від цієї недуги заздалегідь?

По-перше, вакцинувати домашніх тварин, особливо котів і собак. Якщо ж не щепили тварину, уважно спостерігайте за нею: скажена собака хапає ротом повітря, може розгризати свою загоєну рану, ковтає неїстівні предмети, тікає з дому і поводить себе агресивно.

У котів сказ перебігає гірше. Їхні симптоми — це наростаючий неспокій, збудження, хриплий голос, переляканий погляд, агресивність. Саме ці симптоми повинні насторожити господарів. Собаку чи кота вже, на жаль, не врятувати, але себе можна.

І ще: експерти всесвітньої організації охорони здоров'я радять: промивання рятує життя. Рану від укусу, якщо таке вже трапилося, варто ретельно промити водою з милом. Воно, до речі, захистить не лише від сказу, а й від десятків інших недуг.

