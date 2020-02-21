В честь Греты Тунберг назвали сухопутных улиток

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По-латински звучит очень стильно - Craspedotropis gretathunbergae. Учёные, обнаружившие на острове Калимантан новый вид сухопутных улиток, назвали его в честь 17-летней экоактивистки Греты Тунберг.

Моллюски оказались очень чувствительны к перепадам температур и уровня влажности, пишет mel.fm.

Именно это наблюдение и натолкнуло зоологов на мысль назвать улиток именем Греты, или по-латински — Craspedotropis gretathunbergae. О своём решении учёные уже успели сообщить самой экоактивистке, которая "пришла в восторг" от этой идеи.

Еще раньше, в октябре 2019 года, учёный Лондонского музея естествознания назвал в честь Греты Тунберг маленького жука. Майкл Дэрби исследовал с помощью микроскопа почву из Кении, которую собрали в 60-х годах прошлого века, и нашёл в нём новое насекомое. Особенность Nelloptodes gretae заключается в том, что длина его тела составляет 0,79 миллиметра, у него нет глаз и крыльев, но есть усики.