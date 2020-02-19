Гренландія буде продавати воду з льодовиків, що тануть

Завантажте мобільний додаток сайту

Як стало відомо NNS, уряд Гренландії планує продавати комерційним компаніям воду з льодовиків, які тануть. Про це розповів міністр енергетики Ґренландії Йесс Сване німецькій газеті Tagesspiegel, інформує Іnspired.

За словами міністра, на експорт талої води виписано 16 ліцензій.

«Ми, звичайно, знаємо, що зміни клімату сприяють таненню льоду. Але це також призводить до дефіциту води у світі, − сказав Сване. − Гренландія протягом тисячоліть мала великі запаси талої води, але тепер ми розуміємо, що можемо перетворити її на продукт, який необхідний за межами Гренландії».

Раніше ми писали: Робот-собака буде працювати на нафтовій вишці в Норвегії

Крім того, за його словами, була проведена попередня перевірка рідини, під час якої підтверджено, що вона придатна для споживання.

«Це вода, яка в іншому випадку просто б витекла без користі», − додав Сван.

У такий спосіб Гренландія спрятиме зниженню рівня Світового океану.