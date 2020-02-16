Воробей не так прост: 10 интересных фактов о воробьях

- 16 лют. 2020
- 696
Завантажте мобільний додаток сайту
Мы видим и слышим этих птиц ежедневно рядом с нашими домами, они наши непосредственные соседи. Маленькие и милые воробьи привычные для жителей как городов, так и деревень, они часто держатся близко к людям. Но, может быть, вы не все про них знаете?
Об этом пишет NNS со ссылкой на wildphoto.
- Сердце воробья в полёте бьётся 1000 раз в минуту, в то время как человеческое при беге около 140 ударов в минуту.
- Несмотря на свои скромные размеры, в шее воробья больше позвонков, чем у жирафа! У жирафа их 7, а у воробья 14.
- В Китае в 1950-х годах власти решили истребить воробьёв, так как они уничтожали посевы и считались вредителями. Было истреблено, по разным данным, около 2 миллиардов птиц. Но после исчезновения птиц расплодилось огромное количество насекомых, которые остервенело напали на разные посевные культуры. Китайцы понесли огромные потери урожая, что привело к голоду и многочисленным смертям.
- Воробей весит около 30 граммов, а его мозг весит 1 грамм. Таким образом, воробей среди пернатых – самый мозговитый!
- По всей планете живёт около 1 миллиарда воробьёв. Такое широкое распространение во всем мире обусловлено его способностью питаться широким спектром пищевых продуктов, приспосабливаясь к любым условиям.
- Воробей не может голодать больше двух суток, так как за время полёта и активности тратит много энергии. Птицы, не нашедшие себе пропитание, погибают.
- Воробьи не перелетные птицы, а оседлые, они проводят не много времени в воздухе. Их комфортное время полёта для них 15-20 минут, после этого им нужна передышка. За сутки птица может преодолеть 50-100 км, но обычно воробьи придерживаются небольшой территории, на которой всегда можно найти корм.
- Скорость полёта воробьёв – 32-40 км/ч.
- Самки и самцы имеют разную окраску. Те особи, что имеют коричневое пятно на горле и серую шапку на рыжей макушке – это самцы. А птицы однородного серо-коричневого окраса – это самки.
- Учёные разделяют около 30 видов воробьёв, но мы с вами чаще всего видим вид воробья «домовой». Существуют еще снежные, каштановые и даже пустынный воробьи.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!