Воробей не так прост: 10 интересных фактов о воробьях

Завантажте мобільний додаток сайту

Мы видим и слышим этих птиц ежедневно рядом с нашими домами, они наши непосредственные соседи. Маленькие и милые воробьи привычные для жителей как городов, так и деревень, они часто держатся близко к людям. Но, может быть, вы не все про них знаете?

Об этом пишет NNS со ссылкой на wildphoto.