Удивленный взгляд помог прославиться в сети хаски из США (фото)

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Хаски по кличке Джубили стала знаменитостью интернета после того, как сотрудники приюта опубликовали в соцсетях пост о ней. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте Вокруг света.

В 2018 году хаски по кличке Джубили сдали в приют американского города Матаван, штат Нью-Джерси. Ее владелец был заводчиком, который отказался от нее из-за необычного расположения глаз — собака выглядит всегда удивленной.

Но при таком внешнем виде никаких проблем со здоровьем у животного нет. Некоммерческая организация Husky House, которая заботится о судьбе брошенных хаски, в течение двух последних лет пыталась найти для Джубили любящую семью.

И вот недавно на странице Husky House в Фейсбук появился трогательный пост якобы от имени Джубили. В ее душераздирающем обращении говорилось о том, что она очень хочет стать чьей-то собакой. Джубили поведала, что заводчик не мог ее продать, потому что она «странно выглядит». Однако она не понимает, почему не похожа на других величественных хаски. Ее мечта — стать красивой и любимой собакой.

Сотрудники приюта даже не представляли, какой бум вызовет этот пост. На «удочерение» Джубили в считанные дни поступило 150 заявлений.

В результате Джубили взяла к себе семья, в которой уже есть два хаски. Таким образом мечта «удивленной» собаки волшебным образом сбылась.

Фото со страницы Husky House в Фейсбук.