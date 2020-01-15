В Росії запевнили: аномальне тепло цієї зими сталося через застосування США кліматичної зброї

15 січ. 2020
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Депутат російської Держдуми Олексій Журавльов заявив, що аномальне тепло цьогорічної зими сталося через застосування США кліматичної зброї. Про це він розповів в ефірі радіо "Говорить Москва".

За його словами, тенденцію до потепління спровокували саме американці, а застосування ними кліматичної зброї призведе до знищення життя на планеті.

"Я не виключаю [можливості застосування кліматичної зброї – ред.]. Сьогодні Америка, яка в передових технологіях використовує все, що тільки можна, може і таке бути. Але не можна кліматичну зброю застосувати проти, наприклад, Росії, можна застосувати проти всього світу, але ми через це постраждаємо найбільше", - вважає російський депутат.

Журавльов підкреслив, що США проводять випробування кліматичної зброї всупереч усім міжнародним заборонам.

"Я впевнений, що це невипадкові кліматичні зміни. Першими, ми знаємо, вони ось це у В'єтнамі випробовували кліматичну зброю. Тому, звичайно, ці розробки йдуть, хоча вони заборонені, але вони однозначно розробляються. Причому вони це роблять "типу ми дослідження проводимо", тобто не як зброю, а як дослідження. Дослідження - можна, а зброю - не можна. Вони роблять спеціально ці дослідження, але застосовують як зброю. Якщо вона [вічна мерзлота – ред.] зараз попливе, це буде катастрофа, це велика проблема. Це знають американці, і вони випробовують цю зброю", - заявив він.

Автор: Администратор

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