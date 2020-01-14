На Філіппінах прокинувся вулкан: тріскається земля, йде евакуація

14 січ. 2020
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Через виверження вулкану Тааль на Філіппінах евакуювали майже 20 тисяч місцевих жителів. Загалом планують вивезти близько півмільйона людей. Про це NNS стало відомо з численних повідомлень у ЗМІ.

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Згідно отриманої NNS інформації, кратер почав викидати дим, попіл, а згодом і лаву в понеділок вранці. Сейсмологи кажуть, далі його активність збільшуватиметься.

Тааль - невеликий вулкан, розташований за 70 кілометрів від столиці Філіппін Маніли, тому вважається одним із найнебезпечніших.

Виверження вулкана Тааль на Філіппінах призвело до численних землетрусів. Вулиці населених пунктів, будинки і дороги були вкриті численними тріщинами. Зокрема, у районі вулкана зафіксовано землетрус, магнітуда якого становила 3,9 за шкалою Ріхтера. Рівень небезпеки в цьому регіоні зріс до чотирьох за п’ятибальною шкалою. За даними сейсмологів, виверження вулкана може статися найближчим часом.

Автор: Екатерина Андрус

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