Создана одежда из растений, которые питаются отходами человека

26 груд. 2019
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Доцент кафедры архитектуры университета Южной Калифорнии (USC) Арусяк Габриэлян создала жилет из растений, которые питаются отфильтрованными потом и мочой человека.

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Об этом пишет FastCompany.

Свой проект Posthuman Habitats ученая представила на выставке Human (Un) Limited в Пекине. На ней разработчики предлагали идеи по выживанию людей в условиях упадка сельского хозяйства из-за изменений климата.

По замыслу Габриелян, такой жилет из растений будет не только защищать человека от воздействия внешней среды, но и перерабатывать его отходы и производить пищу. Сделан этот жилет из ткани, которая удерживает влагу. В нее вкладывают зерна.

Сейчас такая одежда может дать более 9 кг урожая за несколько недель. Во время исследований удалось вырастить 40 видов овощей, грибов, ягод и трав. Также высаживали зерновые микрокультуры.

Автор: Администратор

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