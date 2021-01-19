Дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" призупинили

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Німецька недержавна організація «Союз охорони природи та біорізноманіття» оскаржила виданий Федеральним морським і гідрографічним агентством дозвіл на будівництво ділянки газопроводу «Північний потік-2». Аналогічну скаргу подала ще одна природоохоронна організація – Deutsche Umwelthilfe, повідомляє німецька телерадіокомпанія NDR1.

Про це передає Радіо Свобода, інформує NNS.

У Федеральному агентстві підтвердили журналістам подачу екологами скарг, зазначивши, що поява таких заперечень означає, що дія виданого відомством дозволу на проведення робіт тимчасово припиняється.

15 січня агентство продовжило термін дозволу на будівництво російського газопроводу до кінця травня. Згідно з повідомленням на сайті регулятора, компанія-оператор газопроводу може розпочати будівельні роботи негайно.

«Північний потік-2» має доставляти російський газ до Німеччини в обхід України по дну Балтійського моря. Кілька країн Євросоюзу, Україна та США вважають, що проєкт дасть Москві можливості посилити тиск на ЄС і Україну.

Учасники будівництва перебувають під американськими санкціями. Вони ж загрожують компаніям, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страховим компаніям. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося. Тоді залишалося провести близько 160 кілометрів лінії з 1230. Через рік укладання труб продовжилося, зараз дозвіл на будівництво видали всі країни на шляху газогону.

15 січня оператор газопроводу повідомив газеті Handelsblatt, що роботи із добудови в водах Данії знову відкладаються. Раніше цього тижня компанія заявляла, що роботи розпочнуться в п’ятницю. Тепер представник компанії говорить, що укладання труб у водах Данії може поновитися наприкінці січня або на початку лютого.

1 січня Сенат США подолав вето президента Трампа і проголосував за ухвалення оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік. У ньому передбачене нове розширення санкцій.

Представник російського МЗС заявив агентству «РИА Новости» 13 січня, що Москва досі впевнена, що газопровід буде закінчений. У Кремлі заперечують політичну частину проєкту і кажуть, що він має тільки економічне значення, а санкції проти нього є недобросовісною конкуренцією.

В інтерв’ю виданню Handelsblatt радник обраного президента США Джо Байдена Ніколас Бернс запропонував зупинити на певний час санкції проти будівельників газопроводу і самого будівництва, щоб нова адміністрація могла провести переговори з Німеччиною та причетними країнами.